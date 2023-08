José De Cauwer ziet twee oorzaken voor mindere prestatie van Evenepoel op WK: "Hij kan dat niet"

Remco Evenepoel heeft zichzelf niet kunnen opvolgen als wereldkampioen in Glasgow. Het parcours en de regen lagen Evenepoel duidelijk niet.

Al vroeg in de wedstrijd hing Remco Evenepoel meestal achteraan in het peloton dat nog overbleef. Toen al was dat geen goed teken. Evenepoel demarreerde nog wel, maar telkens werd het gat op hem dicht gereden.

Onder meer Tiesj Benoot wees er al op dat het achteraan rijden van Evenepoel hem krachten had gekost. En op zo'n 35 kilometer van de streep moest Evenepoel ook definitief afhaken. Hij werd 25ste op iets meer dan 10 minuten van Van der Poel.

Parcours niet op maat van Evenepoel

Maar waar liep het nu mis? José De Cauwer ziet vooral de stuurmanskunsten van Evenepoel als grootste oorzaak. "Remco kan geweldig met de fiets rijden, maar hij kan niet in de buik van een peloton rijden. Dat is zijn specialiteit niet", zegt hij bij Sporza.

Evenepoel was bij de junioren al meteen outstanding dat hij na zijn overstap vanuit het voetbal nooit geleerd heeft om in een peloton te rijden. "Dit was gewoon zijn parcours niet", besluit De Cauwer nog.