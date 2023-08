Straffe statistiek voor het Belgische wielrennen: "Geleden van Eddy Merckx"

Het WK voor beloften werd voor België een ontgoocheling. Het pakte geen wereldtitel en zo blijft een lange statistiek samen. Het is immers al van 1964 geleden dat België bij de beloften/amateurs een wereldkampioen had.

In Glasgow werd Alec Segaert op het WK voor beloften 7e en zo was hij de 1e Belg. Daarmee was er geen Belgische wereldkampioen.

Zo blijft een straffe statistiek staande. Het is immers al van 1964 geleden dat België bij de beloften (voordien de amateurs) de wereldtitel pakte. Eddy Merckx werd toen in Sallanches wereldkampioen. Toch wel opmerkelijk voor een wielerland als België.

Nadien pakte België 7 zilveren medailles en 4 bronzen medailles. De laatste Belgische medaille was in 2018. De betreurde Bjorg Lambrecht klom toen in Innsbruck naar het zilver.