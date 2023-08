Tadej Pogacar spreekt zich nog eens over zijn Vuelta-deelname uit

Tadej Pogacar heeft nog maar eens gezegd dat hij de Vuelta niet zal rijden. Na een vermoeiende periode kiest hij voor rust.

Na de Tour nam Tadej Pogacar al wat rust om fris aan de start van het WK te staan. Daar werd hij na een zware wedstrijd in de wegrit 3e. "Onverwacht pakte ik er de bronzen medaille", vertelde hij aan Cyclingnews. In de tijdrit werd hij dan weer 21e.

Pogacar kiest na het WK opnieuw voor een rustperiode en zal ook niet aan de start van de Vuelta staan. "Het is al een lang seizoen. Al vanaf februari rijd ik op een hoog niveau rond, maar zonder een herstelperiode of vakantie. Ook kwam er nog eens die blessure bij", aldus de Sloveen.

"Er is dan ook geen enkele kans dat ik de Vuelta zal rijden", was Pogacar nog maar eens over zijn Vuelta-deelname duidelijk. "Ook hebben we al een supergoed team daarvoor en ik wil er niet tussenkomen. Ik denk dat we met dat team voor de eindzege kunnen gaan."