Goed gezelschap: Lotto Dstny-renner pronkt aan zijde Remco Evenepoel en Belgische ploegmaats zien het nog zitten

Met Lotto Dstny het volgende seizoensdeel aan het voorbereiden en Remco Evenepoel tegenkomen? Dat is het verhaal van de dag van Eduardo Sepulveda.

De Argentijnse renner van Lotto Dstny plaatste op zijn Instagram Stories een foto waarop hij samen met Remco Evenepoel poseert voor Café Delbosc, een cofee shop in Soldeu waar ook iets te eten valt, zoals gebak en taart vers uit de oven bijvoorbeeld.

In dit stadje in Andorra had Remco Evenepoel al zijn Belgische tricolore aan. In deze trui werkte hij ook al een trainingsrit af, zoals u eerder kon lezen. Op een volgende afbeelding vertoeft Sepulveda dan weer in het gezelschap van zijn Belgische ploegmaats Sylvain Moniquet en Milan Menten.

Zij hangen gezellig achterover na wat dan mogelijk al een pttig trainingstochtje is geweest. Kortom: iedereen lijkt het in die contreien nog wel te zien zitten op hoogtestage.