Remco Evenepoel verspilt helemaal geen tijd en ruilt regenboogtrui alweer in voor een andere: "Past die me goed?"

Remco Evenepoel mag opnieuw een regenboogtrui in zijn kast hangen. Al verspilt hij zeker geen tijd, integendeel.

Zoals bekend is Remco Evenepoel na een dagje in zijn thuisland op stage vertrokken naar Andorra. Uit zijn Strava-account blijkt dat hij er daar reeds een eerste fietstocht op heeft zitten. Evenepoel bracht deze ochtend drie uur door op de fiets. Goed voor een afstand van 76,47 kilometer en een afgelegd hoogteverschil van 2223 hoogtemeters.

ASGREEN EN ELISSEONDE ALS GEZELSCHAP

Evenepoel maakte er een training van in de buurt van El Tarter, een skigebied in Andorra dat dus vooral bekend is van de wintersport die daar beoefend wordt. De wereldkampioen tijdrijden deed dat in het gezelschap van zijn Deense ploegmaat Kasper Asgreen en van Kenny Elissonde, de Franse renner van Trek-Segafredo.

Aangezien het ging om een tocht op een wegfiets, trok hij in plaats van de regenboogtrui zijn trui van Belgisch kampioen op de weg aan. "Leuk om het mooie Andorra te ontdekken. De eerste keer in de Belgische tricolore. Past die me goed?" Een bijhorend fotootje maakt dat alle volgers op Strava zich er alvast over kunnen uitspreken.