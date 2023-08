Harm Vanhoucke maakt al snel zijn 'debuut' voor Lotto Dstny

Harm Vanhoucke maakt dit weekend al zijn 'debuut' voor Lotto Dstny. Hij zit in de selectie voor de Druivenkoers dat zaterdag plaatsvindt.

Eerder deze week was er een opmerkelijke transfer. Harm Vanhoucke verliet in onderling overleg dsm-firminich. Ze kwamen niet meer overeen over de invulling van zijn rol. Vanhoucke wou meer zijn eigen kans gaan, terwijl het team hem niet in die rol zag.

Zo verliet Vanhoucke het Nederlandse team en hij trok naar Lotto Dstny, het team dat hij eind 2022 verliet. Hij tekende er een contract tot eind 2024.

Vanhoucke moet overigens niet lang wachten om opnieuw het shirt van Lotto Dstny aan te trekken, want hij zit in de selectie voor de Druivenkoers dat zaterdag wordt verreden.