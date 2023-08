🎥 Klaar voor de Vuelta: Remco Evenepoel pakt stevig uit en showt zijn nieuwe regenboogtrui

Remco Evenepoel heeft een eerste keer getraind in zijn nieuwe regenboogtrui. In Andorra werkte Evenepoel een monstertraining af.

Over exact een week gaat de Vuelta van start in Barcelona met een ploegentijdrit. Evenepoel bereidt zich sinds het einde van het WK voor op de Vuelta met een hoogtestage in Andorra.

Evenepoel vulde zijn zaterdag goed met een trainingstocht van 234 kilometer met liefst 5.886 hoogtemeters. Hij zat 7 uur en 23 minuten op de fiets en werkte de laatste 40 kilometer af op zijn tijdritfiets, met zijn nieuwe regenboogtrui.

"Eerste kilometers als wereldkampioen tijdrijden in Andorra hier. Klaarmaken voor de Vuelta-strijd die volgende week van start gaat", schreef Evenepoel op zijn sociale media. En we mogen binnenkort ook een nieuwe YouTube-video verwachten van Evenepoel van deze monsterliijke training.