🎥 Mads Pedersen weet niet van ophouden en wint nu ook de BEMER Cyclassics

Mads Pedersen heeft de BEMER Cyclassics gewonnen. Hij won na een lange sprint voor Danny van Poppel en Elia Viviani. Zo sluit Pedersen zijn goede week af. Zaterdag won hij nog de slotetappe en het eindklassement in de Ronde van Denemarken.

In en rond Hamburg was er de jaarlijkse editie van de BEMER Cyclassics (vroeger de Vattenfall Cyclassics). Na een lange lus kwam het peloton weer in Hamburg. Onderweg deden ze al voor het eerst de Waseberg aan. Daarna volgde een nieuwe lus, waar ze de Waseberg opnieuw 2 keer moesten doen.

2 renners vormden de vlucht van de dag. Julien Simon en Sergio Samitier kregen bijna 9 minuten voorsprong, maar in het peloton was er altijd controle. Ook werden ze extra geholpen, want Simon werd door materiaalpech teruggeslagen. Op zo'n 40 km van de streep werd ook Samitier gegrepen.

Op de laatste keer de Waseberg versnelde Marc Hirschi. Hij kreeg ploegmaat Diego Ulissi, Arnaud De Lie en Corbin Strong mee, maar het peloton was niet veraf en het viertal werd alweer gegrepen.

Daarna was het aan Nils Politt en Brandon McNulty. Ze kregen het gezelschap van Yves Lampaert. Ze reden bijna 15 seconden bij elkaar en de sprintersploegen organiseerden zich.

McNulty zette alles op alles, maar Pedersen zette al snel zijn sprint in en net voor de streep haalde hij nog de vluchters bij. Hij won voor Danny van Poppel en Elia Viviani. Lampaert strandde uiteindelijk op plaats 6 en De Lie sprintte naar de 7e plaats.