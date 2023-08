Na debat rond sterkte team: Evenepoel zegt nu wél over sterke ploeg te beschikken en hoopt op voortzetting van trend

Is zijn team sterk genoeg? Zijn vader Patrick liet er zich fors over uit, Remco Evenepoel zelf iets subtieler. Al komt het wel op hetzelfde neer: Soudal Quick-Step moet nog serieuze stappen zetten. Dat is dan vooral met het oog op de Tour, niet zozeer voor de Vuelta.

Remco Evenepoel heeft op de site van Soudal Quick-Step vooruitgeblikt naar de Vuelta. "Het zal behoorlijk speciaal worden om terug te keren naar Spanje met nummer 1 op mijn rug en de mooie trui van Belgisch kampioen om mijn schouders. Het zal mijn eerste wedstrijd zijn in ploegverband sinds het veroveren van die trui eind juni." Zal Evenepoel de glorie op Belgische bodem kunnen bevestigen op de Spaanse? "Spanje is één van mijn favoriete landen. Ik heb mij er altijd goed gevoeld en heb er veel succes gekend. Hopelijk zet die trend zich door de volgende weken." Spanje is één van mijn favoriete landen Evenepoel is zeker op zijn hoede, zowel voor het traject als voor de tegenstanders die hij voor de wielen krijgt. "Als je naar het parcours en naar de startlijst kijkt, weet je dat het een lastige koers gaat worden. Maar ik heb een goede voorbereiding achter de rug en kan leunen op een sterke ploeg." Een opmerkelijk zinnetje, want er was de tijd heel wat discussie over het feit of Soudal Quick-Step al dan niet sterk genoeg is om de dromen van Evenepoel mee waar te maken. Wat de eerstvolgende opdracht betreft geen zorgen op dat vlak. "Ik heb vertrouwen en motivatie voor de vele uitdagingen die eraan zullen komen."