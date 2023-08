Van der Poel mikt op monumentale zege als wereldkampioen maar lang niet alles perfect: "Paar dagen kwaad op mezelf"

Is er iets mooiers dan de handen in de lucht kunnen steken als wereldkampioen? Van der Poel hoopt dat in 2024 in een Monument te kunnen doen, nadat hij dit jaar al Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix won.

Mathieu van der Poel tekende in zijn regenboogtrui present op het criterium van Etten-Leur en ook VTM sprak daar het hem. De dagen voordien was hij gaan feesten in Marbella. "Zoals altijd was de vakantie iets te kort. Maar ik heb er wel van genoten, het was leuk."

Zo kon Van der Poel de afloop van het WK mountanbike even uit zijn hoofd zetten, al bleef dat toch wel even hangen. "Ik ben na het WK mountainbike een paar dagen kwaad op mezelf geweest. Het is gewoon heel jammer om die twee weken in Glasgow zo af te moeten sluiten. Ik was toch wel slechtgezind."

En wat mag het volgende wegseizoen nu voor hem brengen als wereldkampioen? "Als ik volgend jaar opnieuw een Monument kan winnen, mag ik al heel blij zijn. Ik besef dat ik een uitzonderlijk jaar heb gehad. Een Monument in de trui winnen, daar teken ik voor."