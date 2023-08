OFFICIEEL: Wout van Aert verrast met aankondiging programma, rentree al heel binnenkort

Wout van Aert keert komende zaterdag terug in competitie. Weliswaar niet op de weg, maar op de gravelfiets.

Zo'n twee weken na het WK tijdrijden in Stirling hervat Wout van Aert komende zaterdag in de World Series Gravel in Houffalize. Dat als voorbereiding voor het WK Gravel, dat op 8 oktober wordt gereden in het Italiaanse Veneto.

"Ik heb nu even rust gehad, dus ik heb niet de beste conditie", zegt Van Aert. "Maar het is fijn om het materiaal een keer te testen en te kijken hoe het eraan toe gaat in zo’n wedstrijd. Ik hoop wat op te steken van de specialisten die aan de start staan.

"Het is leuk om te voelen hoe het allemaal werkt", aldus van Aert, "Ik vind het wel nuttig om op voorhand al een gravelwedstrijd gereden te hebben. Ik rijd hier vooral omdat ik het leuk vind om te koersen en me te tonen aan mijn supporters en het publiek."

Gravelwegen al verkend

Van Aert is intussen al Houffalize, waar hij de gravelwegen al even verkende. Als Van Aert bij de 25% snelste eindigt in Houffalize, plaatst hij zich voor het WK. Al kan hij ook nog een wildcard krijgen van de bondscoach.

Op 3 september staat Van Aert dan aan de start van de Tour of Britain, die duurt tot 10 september. Daarna volgt nog het EK op de weg in Nederland op 24 september, op 8 oktober volgt dan het WK Gravel.