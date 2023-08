Vuelta-baas Javier Guillén vreest één scenario: "Ik hoop het niet"

Zaterdag begint de Ronde van Spanje met een bijzonder sterk deelnemersveld. Ook Vuelta-baas Javier Guillén is in de wolken.

Het deelnemersveld in de Vuelta, met onder meer Roglic, Vingegaard, Evenepoel, Thomas, Mas, Ayuso en Almeida is om van te watertanden. Van de toppers lijkt enkel Tadej Pogacar niet present te zijn in Spanje.

"Ik was al heel tevreden met het deelnemersveld, voordat Vingegaard werd bevestigd. Nu hebben we de winnaar van de Giro, de Tour en de wereldkampioen tijdrijden. Dat is een droom, dit is één van de beste startlijsten uit de historie van deze koers", zei Guillén bij In de Leiderstrui.

Jumbo-Visma heeft met Roglic en Vingegaard natuurlijk een erg sterk duo en zullen de Vuelta misschien wel domineren. "Ik hoop het niet", lachte Guillén. "Ik weet dat Jumbo-Visma de Giro, Tour en Vuelta in één jaar wil winnen en dat wordt een grote uitdaging. Maar Evenepoel zal willen dat er op hem wordt gelet en als Spanjaarden geloven we ook in Ayuso."