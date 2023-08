Een extra obstakel voor Remco Evenepoel, Primoz Roglic en co? Het wordt wellicht extra opletten in de ploegentijdrit

Zaterdag begint de Vuelta met een ploegentijdrit. Wellicht gaat die in natte omstandigheden door. Er wordt regen voorspeld.

De ploegentijdrit in Barcelona 14,8 km lang en begint aan het casino aan de jachthaven. 2 rotondes en 18 bochten later komen ze aan Plaça d'Espanya aan de voet van de Montjuïc.

Het is meteen een belangrijke proef voor de favorieten, want daar worden al de 1e verschillende opgetekend. En wellicht komt er een extra factor bij kijken.

De Spaanse weerdiensten voorspellen immers regen vanaf zaterdagmiddag. Er is kans op buien en een donderslag is niet uitgesloten. Pas tegen 21 uur zou het niet meer kunnen regenen.

Zo zullen de teams mogelijk extra voorzichtigheid inbouwen, want een val in de openingsetappe in de Vuelta is verre van ideaal.