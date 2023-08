Lotto Dstny komt met kleine update over toestand van Tijl De Decker

Tijl De Decker (22) raakte woensdag betrokken in een zwaar ongeval op training. De jonge Belg blijft in kritieke toestand.

Woensdag raakte Tijl De Decker, winnaar van Parijs-Roubaix voor beloften, betrokken bij een zwaar ongeval op training. Hij werd naar het ziekenhuis van Lier gebracht, waar hij een eerste operatie onderging.

Daarna werd De Decker overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, waar hij in een kunstmatige coma werd gebracht. Verdere info of updates wou de ploeg niet geven, tot donderdagavond dan.

"We kunnen geen grote update geven omtrent de situatie van Tijl De Decker. Tijl is zwaar gevallen en zwaargewond. We gaan niet in detail gaan over zijn verwondingen, maar kunnen bevestigen dat hij in een kunstmatige coma ligt. We zullen met een nieuwe update komen wanneer er meer nieuws is."