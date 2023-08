Nieuwe wending in het onderzoek naar het overlijden van Davide Rebellin: verdachte opnieuw opgepakt

Eind vorig jaar werd Davide Rebellin op training aangereden. 9 maanden later is de chauffeur na een nieuwe analyse van de videobeelden opnieuw opgepakt.

Davide Rebellin zette eind 2023 op zijn 51e een punt achter zijn wielercarrière. Nadien bleef hij trainen, maar nabij de Noord-Italiaanse gemeente Montebello Vicentino werd hij aangereden. Hij overleed ter plaatse.

De Duitse vrachtwagenchauffeur die hem aanreed, pleegde vluchtmisdrijf en reed door naar Duitsland. Daar werd hij door het Europese aanhoudingsbevel al snel opgepakt en zat hij er enkele dagen in de cel. Al kwam hij weer vrij.

Ondertussen ging het onderzoek van het Italiaans gerecht verder en vrijdag werd de Duitser na analyse van videobeelden en getuigenverklaringen opnieuw opgepakt. Hij zou volgens een woordvoerder van het Italiaanse gerecht naar de gevangenis in Vincenza zijn overgebracht. Daar wordt hij, in afwachting van verder onderzoek, vastgehouden.

Rebellin reed tot zijn 51e nog mee in het profpeloton en kan een indrukwekkend palmares voorleggen. Zo won hij Luik-Bastenaken-Luik in 2004. Dat jaar won hij ook de Waalse Pijl, net als in 2007 en 2009. Ook won Rebellin de Amstel Gold Race, de Ronde van Zwitserland, de Tirreno-Adriatico, Parijs-Nice en de Clasica San Sebastian.