Jonas Vingegaard en Primoz Roglic verliezen meteen tijd: "Maar ons doel is geslaagd"

Jumbo-Visma kan meteen achtervolgen in de Vuelta. Ze verloren al kostbare tijd in de ploegentijdrit. Al waren ze achteraf tevreden.

Voor Jumbo-Visma verliep de ploegentijdrit verre van ideaal. Er was de regen en de duisternis. Ook reed Jonas Vingegaard lek, maar die wissel gebeurde vlekkeloos. Uiteindelijk eindigde het team 11e op 32 seconden van dsm-firminich. Tegenover Remco Evenepoel verloren Vingegaard en Primoz Roglic 26 seconden.

"Gezien de omstandigheden mogen we tevreden zijn met hoe we het gedaan hebben. We hebben de moeilijke omstandigheden goed gemanaged", was Head of Performance Mathieu Heijboer tevreden.

Ook Roglic was op de teamwebsite positief. "Het is altijd balanceren tussen hard rijden en ook veilig blijven. Dat is gelukt en daar kunnen we dus blij mee zijn. Het doel was om hier zonder onnodige problemen doorheen te komen. Je kon hier de Vuelta niet winnen, maar wel verliezen", aldus de Sloveen.