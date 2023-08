Marianne Vos neemt een moeilijke beslissing: "Ik kon er niet overheen komen"

Marianne Vos (36) heeft een punt gezet achter het seizoen 2023. De Nederlandse heeft een operatie ondergaan aan haar liesslagader.

Vos sukkelde al enige tijd met een vernauwde liesslagader, een veel voorkomende blessure bij wielrenners, en werd in het verleden al een paar keer geopereerd aan haar lies. Nu is ze opnieuw onder het mes gegaan.

"Ik had al langere tijd last van pijn en een gebrek aan kracht in mijn linkerbeen. Dit seizoen zijn de klachten erger geworden en ik kon er niet overheen komen", schrijft Vos op haar sociale media.

"Mijn grootste hoop voor nu is om zonder klachten in de koers terug te keren. Ik wil heel graag doorgaan op het hoogste niveau en zal er alles aan doen om terug te komen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie support."

Vos kwam in de WK-wegrit op 13 augustus voor het laatst in actie en werd daar slechts 47ste. De Nederlandse heeft dit jaar twee zeges op haar naam staan, ze won rit drie en vier in de Vuelta.