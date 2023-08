🎥 Een ramp in de Vuelta vermeden? Spaanse politie arresteert 4 verdachten voor een sabotagepoging

De Spaanse politie heeft 4 personen opgepakt. Ze worden van sabotage voor de Vuelta verdacht. De politie vond boven het parcours namelijk 400 liter van een vloeistof die klaar stond om op het parcours te laten doorsijpelen.

De Vuelta begon met de ploegentijdrit en de rit naar de Montjuïc al zeer chaotisch. Zo waren er heel wat discussies tussen de renners en de ploegen enerzijds en de organisatie anderzijds.

Ook de 3e rit verliep niet helemaal vlekkeloos. Remco Evenepoel kwam net na de finish ten val, maar zonder al te veel erg. Al werd mogelijk een nog grotere ramp vermeden.

Op een brug boven het parcours vond de Spaanse politie 2 vaten met daarin een motorolie-achtige vloeistof. Goed voor een goedje van 400 liter. De vaten waren in de struiken verstopt en via buizen wouden de daders de vloeistof over het parcours laten sijpelen.

De Spaanse politie pakte 4 personen op. Het gaat om 4 leden van de CDR, een groep die de onafhankelijkheid van Catalonië wil.

De rechter liet hen ondertussen al vrij in afwachting van het lopend onderzoek, maar ze moeten minstens 500 meter van de Vuelta vandaan blijven. Het onderzoek loopt naar inbreuken op de verkeersveiligheid en het milieu, lidmaatschap van een criminele bende en openbareordeverstoring.