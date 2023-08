📷 Marco Borsato zal jaloers zijn: zo ziet de fiets van Remco Evenepoel voor de rit van dinsdag eruit

Remco Evenepoel haalde op maandag uit in de derde etappe van de Vuelta d'Espana. En dat heeft ook zijn gevolgen voor de rit van dinsdag.

Evenepoel en co willen graag de leidersplaats een van de komende dagen opnieuw weggeven, maar tot dan gaan we de Belg dus wel in het rood zien. En dat hebben ze ook bij zijn ploeg Soudal - Quick-Step begrepen.

Ze gingen voor een gepimpte fiets, met heel wat rode accenten. De montage van al die nieuwe elementen werd in beeld gebracht via de sociale media-cel van het team. Een rood stuurlint, een drinkbushouder, ... Alles hoort erbij.

En het leverde dus ook interessante beelden op van achter de schermen. Of het Evenepoel vleugels gaat geven? Dat zal de komende dagen moeten blijken. Op dinsdag staat in principe een sprintersetappe op het programma.

Evenepoel zelf geloofde dan ook niet dat hij vandaag al zijn trui zal kunnen afgeven. Benieuwd wat het det de komende dagen allemaal zal geven.