Jonge Belg wil zich meten met de topsprinters in de Vuelta: "Ik heb alles op deze rit gezet"

Milan Menten maakt zijn groterondedebuut. In de Vuelta zal hij zich met de andere sprinters meten en in de 4e rit krijgt hij meteen een mooie kans.

De 4e rit in de Vuelta is op papier een rit voor de sprinters. Het gaat vanuit Andorra hoofdzakelijk bergaf. Al zijn er in de finale een 2 beklimmingen die roet in het eten van de sprinters kan gooien.

Een van de sprinters in het Vuelta-peloton is Milan Menten. De 26-jarige Belg maakte zijn debuut in een grote ronde en krijgt meteen een mooie kans om al een ritzege te boeken.

"Ik kijk er al naar uit", vertelde Menten voor de start aan Sporza. "Maar ik had het openingsweekend me wel anders voorgesteld. De ploegentijdrit was kort en zondag was heel hectisch en je moest de hele tijd opletten voor valpartijen."

Menten wou al niet in de openingsweek vallen en besliste dan maar om op de Montjuïc niet mee te doen. "Ik heb alles op de 4e rit gezet. De aankomst ligt me echt goed en de laatste kilometer loopt een beetje omhoog. Al zal het belangrijk zijn om goed positie te kiezen", aldus Menten.