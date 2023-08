José De Cauwer over Remco Evenpoel: "Ik wil het nog wel zien"

Remco Evenepoel staat na drie dagen al in de rode leiderstrui in de Vuelta. En dat terwijl Evenepoel die eigenlijk niet wou in de eerste negen dagen.

Remco Evenepoel maakte indruk in de eerste etappe met een aankomst bergop. In het sprintje met de andere favorieten zette hij zelfs allemaal op één seconde. "Hij sprint Jonas Vingegaard gewoon uit het wiel. Dat zegt meer dan voldoende", zegt José De Cauwer bij Sporza. Maar Evenepoel staat wel weer in de rode trui, die hij dus niet wou. Ook De Cauwer ziet Soudal Quick-Step de trui nu niet met hand en tand verdedigen. Er komen nu ook twee sprintetappes aan, wat het gewicht al bij die ploegen zal leggen. Maar dat Evenepoel per ongeluk in het rood is beland, gelooft De Cauwer ook niet. "Hij kon moeilijk de etappe laten liggen. Dat doet niemand. En ze kunnen de trui op een goede manier afgeven, al gebeurt dat niet te vaak. Ik wil het nog wel zien waar en wanneer."