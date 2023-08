Vingegaard vol lof voor Evenepoel: "Te sterk"

Remco Evenepoel maakte indruk. Ook op zijn tegenstanders, zoveel is duidelijk. Ook Jonas Vingegaard reageerde.

"Dit was het beste dat ik kon doen", aldus Jonas Vingegaard aan de verzamelde pers na zijn tweede plaats in de derde rit in de Vuelta. "Ik ben dan eigenlijk ook gewoon tevreden gezien de omstandigheden."

Te sterke Evenepoel

"Remco Evenepoel was heel sterk. Te sterk voor mij, hij verdiende om te winnen. Ik was niet verrast, want hij kan sprinten op dit soort aankomsten. Het was niet mijn beste dag, ik moet gewoon blijven vechten en ik ben blij met de tweede plaats."

"Waarom het niet mijn beste dag was? Dat weet ik niet", was de Deen duidelijk. In de stand volgt Vingegaard ondertussen al op 31 seconden van leider en rodetruidrager Remco Evenepoel. Dat werd vooral opgelopen in de ploegentijdrit.