🎥 Remco Evenepoel verrast en dolt in de Vuelta: "Please, zegt het nu gewoon!"

Remco Evenepoel kende een rustige dag in de vijfde etappe van de Vuelta. Maar hij pakte toch extra tijd op zijn concurrenten en klopte daarbij de latere winnaar.

Remco Evenepoel wil zijn rode trui liefst van al afgeven in de Vuelta, maar zijn acties stroken er niet echt mee. Op 11 kilometer van de streep lag er nog een tussensprint, waarbij Evenepoel de 6 seconden pakte en zelfs groene trui Kaden Groves klopte

De Australiër, die even later ook de etappe zou winnen, sprintte wel niet echt mee. Evenepoel dolde nog even met Groves over de tussensprint. "Ik dacht dat je ervoor wou gaan?", vroeg Evenepoel aan Groves. "Nee, ik volgde je gewoon. Ik wou fris blijven voor de eindsprint", antwoordde Groves.

"Dus je hebt niet écht gesprint?", zei Evenepoel weer. "Als het een sprint aan de finish was, had ik je zeker geklopt", verzekerde Groves hem. Waarna Evenepoel Groves bijna smeekte: "Please, zeg dat je er écht voor gesprint hebt."

Ook Groves deed in zijn flashinterview nog zijn zegje over de tussensprint. "Remco wilde de bonificatieseconden, terwijl ik zonder al te veel moeite wat puntjes kon meesmokkelen. Dat is goed voor de groene trui."

Momentje tussen Groves en Evenepoel

🚴🇪🇸 | Evenepoel won de tussensprint en wil graag van dagwinnaar Groves horen dat hij zich niet spaarde voor de twist op de streep! 😠😠#LaVuelta23⁣

⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/KcbP2GaTfO — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 30, 2023