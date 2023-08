Johan Bruyneel over het protest in de Vuelta en de Renewi Tour: "Positief, maar het neemt dit weg"

In de Vuelta en de Renewi Tour werd er onlangs gestaakt. Het leidde tot toegevingen van de organisatie. Johan Bruyneel vindt het een goede zaak, maar vindt wel dat de ritzeges geen glans meer hadden.

De laatste 9 km van de 2e rit in de Vuelta werd geneutraliseerd en ook de laatste 5 km van de laatste etappe in de Renewi Tour werd geneutraliseerd. Elke keer kwam dat na protest van de renners. Ze vonden het parcours te gevaarlijk.

Johan Bruyneel vindt het een goede zaak. "De renners beginnen macht te krijgen en hun stemmen worden gehoord. Ze vragen naar iets en krijgen dat ook. En dat is positief", zei hij in de podcast van Lance Armstrong, dat ter gelegenheid van de Vuelta La Movida heet.

Al zag Bruyneel ook wel een kanttekening: "De glans van de overwinning is weg. Slechts 15 à 20 renners streden nog om de ritzege en ze wisten dat ze elk moment konden stoppen als ze wilden."

Daarom opperde Bruyneel een systeem om alles meer te omkaderen. "Het is goed om naar de renners te luisteren, want zij weten wat er gebeurt. Als er veel klachten zijn, is dat immers niet voor niets. Je moet dus een systeem creëren dat altijd kan worden toegepast", besloot hij.