🎥 Opnieuw een ramp in de Vuelta vermeden: Spaanse politie arresteert man die renners ten val wilde brengen

De Spaanse politie heeft ook op vrijdag weer werk gehad. Deze keer met een 28-jarige man, die renners ten val wilde brengen. Een drama werd nipt vermijden.

Het was opnieuw raak vrijdag. De Spaanse politie kon een 28-jarige man maar net op tijd van het parcours verwijderen in de volle voorbereiding op de sprint. Hij werd opgepakt op verdenking van sabotage, want hij wilde renners ten val brengen.

@guardiacivil ha detenido a un hombre de 28 años y nacionalidad española por un delito de desobediencia cuando trataba de provocar un accidente en el tramo final de la etapa 7, a la altura del punto kilométrico 216 de la N-332#LaVuelta23 pic.twitter.com/NdNgHYT6O7 — Guardia Civil (@guardiacivil) September 2, 2023

De man werd opgepakt door de Guardia Civil en daarmee werd een ramp bijzonder nipt vermeden. Het was bovendien al niet het eerste incident deze week. Het blijft dus echt extreem opletten voor de organisatie en de veiligheidsdiensten.

De Spaanse politie had enkele dagen geleden al eens vier personen opgepakt. Zij werden van sabotage van de Vuelta verdacht. Ze wilden olijfolie op het parcours laten lekken om het zo moeilijk te maken voor de renners om recht te blijven. Beide zaken lijken tot op heden niet aan elkaar te linken.