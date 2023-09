"Meesterlijk": Lefevere schuwt de grote woorden niet over Evenepoel

Remco Evenepoel verloor tijdens de eerste bergrit in de Vuelta meteen tijd op zijn rechtstreekse concurrenten. En zo is alles te herdoen met oog op de laatste twee weken.

Evenepoel heeft het niet makkelijk gehad. Mogelijk dat hij ook nog kampte met pijn na zijn val na de zege in Andorra: "Hij valt nogal spectaculair na zijn ritzege in Andorra, maar klaagt niet over de hoofd- en heuppijn die hij nadien echt wel heeft gehad."

"Zoals ik al driehonderdduizend keer heb gezegd: l’equipe est toujours à l’hauteur du leader", aldus Patrick Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad. Temeer de race nog helemaal niet gelopen is.

Voorstaan

"Roglic zette heel explosief aan op de slotklim en leek Remco ver terug te slaan. Toch heeft hij nadien meesterlijk de schade beperkt. In die mate dat hij de laatste kilometer zelfs sneller reed dan de Jumbo-tandem.”

“Door de bonusseconden die Remco onderweg heeft opgeraapt, staat hij nu nog altijd voor Jonas Vingegaard en Primoz Roglic in het klassement. Draai of keer het zoals je wilt: in het hoofd maakt dat toch een verschil. Je staat voor.”