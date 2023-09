Remco Evenepoel benoemt opvallend gevaar in nieuwe test voor de klassementsrenners

Na een rustige dag met een kans voor de sprinters, is het zaterdag opnieuw aan de klimmers. Remco Evenepoel weet wat hij mag verwachten.

De renners krijgen met 165 kilometer een relatief korte etappe voor de wielen, maar daarom niet minder zwaar. In totaal zijn er zo'n 3600 hoogtemeters met onderweg vijf beklimming. Drie van tweede categorie, een van derde categorie en de laatste van eerste categorie.

Vooral die laatste klim, de Xorret de Catí (3,8 km aan 11,4%), is bijzonder lastig en de top ligt op amper 3,3 kilometer van de streep. Na een afdaling loopt ook de laatste kilometer opnieuw omhoog.

Opletten voor gladde wegen

"Het wordt een soort van thuisetappe voor mij, dus ik kijk er enorm naar uit", blikte Evenepoel vooruit bij Sporza. Een vriend van hem die dicht bij het parcours woont heeft de voorlaatste en de laatste klim verkend en Evenepoel ook alle info gegeven die hij nodig heeft. Hij weet dan ook wat te verwachten.

"Tien tot twaalf minuten vollenbak op die slotklim en dan een best technische afdaling richting kilometer. Het zal hectisch zijn want de wegen hier in het binnenland zijn behoorlijk glad, zeker waar de start zal zijn (in Denia, nvdr.). Het belangrijkste zal op de fiets blijven zijn en maken dat we fris aan die finale komen om dan nog een goed eindschot over te houden."