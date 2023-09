🎥 Meesterlijke Wout Van Aert vervult zijn nieuwe rol meteen met succes, Franse zege in de Bretagne Classic

Olav Kooij heeft de 1e rit in de Tour of Britain gewonnen. Wout Van Aert opende de boulevard voor hem en de Nederlander maakte het af. In de Bretagne Classic won Frans kampioen Valentin Madouas na een sprint.

In de Tour of Britain stond voor de openingsetappe de 1e van 6 vlakke etappes op het menu. Jos van Emden hield 5 vluchters binnen schot en het verschil schommelde de hele tijd rond de 2 minuten.

Jumbo-Visma leek het perfect uitgerekend te hebben, maar de vluchters hielden wat over en zo werd de laatste vluchter, Fredrik Dversnes, pas op 2 km van de streep gegrepen.

Zo gingen we toch naar de verwachte massasprint. Wout Van Aert zette zich op kop en iedereen werd al op lengten gezet. Ploegmaat Olav Kooij moest er gewoon nog overkomen en won zo met de vingers in de neus. Van Aert sprintte nog wat door en werd 2e. Kooij is ook de 1e leider in Groot-Brittannië.

In Bretagne stond een nieuwe editie van de Bretagne Classic, GP de Plouay, op het programma. Het werd een zware editie: Julian Alaphilippe opende op 80 km van de streep al de finale. Daarna stopte het niet meer. Voor Mathieu van der Poel was het allemaal te veel en op 30 km van de streep was het bij hem op.

Op het lokale circuit bleven uiteindelijk 14 renners over, maar werd al snel uitgedund. In het slot trokken Felix Grossschartner, Küng en Frederik Wandahl eropuit. Valentin Madouas en Mathieu Burgeaudeau maakten nog de oversteek. Wandahl moest nog lossen.

Uiteindelijk gingen we naar een sprint. Daarin was Madouas oppermachtig en hij won voor Burgeaudeau, Grossschartner en Küng. Jasper De Buyst was op een 5e plaats de beste Belg.