Olav Kooij zwaait opnieuw met veel lof voor Wout van Aert na tweede zege op rij in Groot-Brittannië

Olav Kooij heeft ook de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlander sprak opnieuw zijn lof uit over Van Aert.

Na de demonstratie van maandag waren alle ogen dinsdag gericht op Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie hield de vlucht binnen schot, zette weer een mooie trein op de rails en Kooij rondde het voor de tweede keer op rij af.

"We wisten na de verkenning dat de positie bij het ingaan van de slotkilometer cruciaal zou zijn", zei Kooij achteraf. "En daarin slaagden we. Wout ging aan op het stuk dat licht omhoog liep. Dan weet je dat iedereen afziet. Ik moest enkel nog het laatste stukje aangaan."

Woensdag is er alweer een nieuwe kans voor de sprinters. "Maar dat moeten we nog bekijken. De ploegmaats hebben twee dagen op rij hard gewerkt. Als we zo blijven doorgaan, wordt het nog een lange, zware week. We zien wel wat de tactiek wordt, de komende dagen."