Verklaring voor tijdverlies van Remco Evenepoel in rit zes: "Hij verzweeg het voor zijn ploegmaats"

Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel staan er op de eerste rustdag nog altijd voor in de Vuelta. En dat geeft hen vertrouwen.

Remco Evenepoel is de eerste week van de Vuelta relatief goed doorgekomen. Hij heeft nog altijd een kleine voorsprong op zijn concurrenten, zodat alles nog open ligt in week twee en drie voor de eindzege.

Toch was het na de derde rit even schrikken voor Evenepoel, die na de aankomst met een vrouw botste. Evenepoel bloedde hevig aan het hoofd en kreeg ook twee hechtingen, maar verder leek hij geen blessures te hebben.

Maar in rit zes, waar Evenepoel een halve minuut verloor op Roglic en Vingegaard, bleek hij toch last te hebben. "Zijn rug en nek zaten volledig vast, maar Evenepoel verzweeg dat voor zijn ploegmaats om geen onrust of angst op te wekken. De pijn is geweken, hij koerst opnieuw op volle kracht. Dat zag je zaterdag duidelijk op Xorret de Cati", zegt ploegleider Klaas Lodewyck.