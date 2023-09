Remco Evenepoel zet de zaken op scherp: "Je kunt niet veel geloven van wat ze bij Jumbo-Visma zeggen"

De boel staat op scherp, als je Remco Evenepoel hoort over Jumbo-Visma. Ook in de mentale strijd is het een tandje hoger schakelen in de Vuelta.

Aan de basis ligt het feit dat Primoz Roglic in rit 12 vier bonificatieseconden pakte in een tussensprint op weg naar Zaragoza. Evenepoel bleef deze keer zitten, de Sloveen loopt dus wat in. "Dat doet mij niets", zegt Remco Evenepoel klaar en duidelijk aan VTM Nieuws. "Het was niet het plan om te sprinten."

Dat Roglic zich deze keer wel wilde mengen in de spurt, was hem evenwel niet ontgaan. Wanneer Evenepoel eerder in de Vuelta in een tussensprint in Nules bonificatieseconden sprokkelde, klonk het bij Jumbo-Visma nog dat het onbegonnen werk was om daar aan mee te doen.

EVENEPOEL VINDT DAT JUMBO-VISMA ZICHZELF TEGENSPREEKT

"Daaraan zie je dat ze zichzelf ook tegenspreken", oppert Remco Evenepoel. "Ze willen zogezegd niet meesprinten, maar toch doen ze allebei mee om te sprinten. Je kunt niet veel geloven van wat ze bij Jumbo-Visma zeggen."