Cian Uijtdebroeks komt in zijn speeltuin terecht: "Dit gaf me motivatie voor de volgende dagen"

Cian Uijtdebroeks staat in zijn groterondedebuut halfweg de 2e week 14e in het klassement. De komende ritten komt hij bovendien in zijn speeltuin terecht.

De afgelopen dagen had Cian Uijtdebroeks wat last van zadelpijn en kwaaltjes. Woensdag toonde hij al dat het de betere kant opgaat door in de aanval te gaan. "Al was het eerder uit frustratie om de zadelpijn", verklaarde hij bij Het Nieuwsblad. Uijtdebroeks hoopt dat het verder goed geneest en stilaan komt hij meer op zijn terrein. De lange cols boven de 1500 meter zijn in zicht. "Het is wel uitkijken hoe ik nog na 2 weken koers ben", bleef Uijtdebroeks voorzichtig. "Maar de cols waar ik op kick komen eraan. Ook zijn het de cols waar ik het sterkst naar voren moet komen."