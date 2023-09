Cian Uijtdebroeks verrast zichzelf op de Tourmalet, maar blijft met fysieke ongemakken sukkelen

Cian Uijtdebroeks is op de Tourmalet 5e geëindigd. Hij verbeet de pijn en streed mee met de topfavorieten voor de eindzege.

Na de 5e plaats van Cian Uijtdebroeks op de Tourmalet staat hij 9e in het klassement en op 5'30" van leider Sepp Kuss. Zo is hij opeens na de slechte dag van Remco Evenepoel de beste Belg in de Vuelta.

"Tijdens de Tour heb ik nog veel van die jongens op tv aan het werk gezien. Toen ik hoorde wie er allemaal deze Vuelta zou rijden, dacht ik: oei, is een klassement nog wel mogelijk?", reageerde Uijtdebroeks bij Sporza.

Uijtdebroeks verbaasde met zijn 5e plaats op de Tourmalet zichzelf. Nochtans heeft hij al een tijd last van zadelpijn. "In het begin van de rit voelde ik mij top, maar in het 2e deel heb ik nog afgezien door zadelpijn", legde hij uit.

"Ik kon gelukkig de knop omdraaien en de pijn verbijten. Op de laatste klim heb ik aan niets meer gedacht. Ik probeerde gewoon zo lang mogelijk te volgen", besloot Uijtdebroeks.