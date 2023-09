De ideale tactiek voor Remco Evenepoel op de Tourmalet: "De beste verdediging"

Remco Evenepoel staat voor de belangrijke rit naar de Tourmalet. Vooraf kreeg hij al goede raad om het blok van Jumbo-Visma te proberen ontwrichten.

Jumbo-Visma staat met 3 renners stevig in de top 10. Bovendien hebben ze met Sepp Kuss de rode leiderstrui in handen. Zo kan Remco Evenepoel op termijn in de tang raken.

"De aanval is de beste verdediging", gaf Lotto Dstny-ploegleider Mario Aerts aan Sporza mee. "Ik denk dat Evenepoel heel goed rijdt. Misschien moet hij gewoon zelf aanvallen."

Aerts denkt dat Evenepoel beter is dan Kuss. "En zo veel voorsprong heeft Kuss niet meer op Evenepoel", aldus Aerts die niet echt in een alliantie tussen verschillende ploegen gelooft.

Zijn collega Frederik Willems denkt wel dat een alliantie mogelijk is: "Andere ploegen kunnen op termijn bondgenoten worden. Er zijn ook minder klimtreinen dan in de Tour, waardoor het tempo wat lager ligt. Ik verwacht dan ook iets van Juan Ayuso."