'Ploegleider en ex-renner van Soudal Quick-Step gaat naar het team van Fabian Cancellara'

Matteo Tosatto gaat volgens GCN naar Tudor Cycling. Momenteel is de Italiaan nog ploegleider bij INEOS Grenadiers, maar hij zou naar het team van Fabian Cancellara gaan.

Na zijn wielercarrière werd Matteo Tosatto ploegleider bij Team Sky, wat later INEOS Grenadiers werd. Na 7 jaar zou hij volgens GCN dat team verlaten en naar Tudor Cycling gaan.

Tudor Cycling is het team van Fabian Cancellara en toont voor volgend seizoen heel wat ambities. Er werd flink geïnvesteerd en met Matteo Trentin en Alberto Dainese werden ook 2 grote namen aangetrokken.

Met de komst van Tosatto zou er heel wat ervaring bijkomen. De Italiaan werd na het einde van zijn carrière in 2016 meteen ploegleider en reed 20 jaar in het peloton. Zo reed hij voor Fassa Bortolo, Quick-Step-Innergetic (nu Soudal Quick-Step) en Saxo Bank dat later Tinkoff werd.