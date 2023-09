Arnaud De Lie krijgt heel wat lof na zijn indrukwekkende sprint in Québec

Arnaud De Lie pakte in Québec zijn 1e WorldTour-zege uit zijn carrière na een indrukwekkende sprint. Zijn dichtste belagers hadden achteraf heel wat lof voor de jonge Belg.

In het begin van de massasprint aan het einde van de GP de Québec was Arnaud De Lie nog niet te zien, maar dan startte hij zijn spurt en rolde hij iedereen nog op. De Lie pakte zo zijn 1e zege in de WorldTour.

Corbin Strong was bij de eersten die aangingen. "Zo zou ik achteraf geen spijt hebben, omdat ik misschien was ingesloten geraakt", liet hij via zijn team Israel-Premier Tech weten. Uiteindelijk werd hij 2e en hij was achteraf gewoon eerlijk. "De Lie was gewoon sneller."

Michael Matthews werd 3e en zijn ploegleider Mathew Hayman had veel bewondering voor De Lie. "Hoed af voor hem", staat er op de website van Jayco AlUla te lezen. "Hij was gewoon te sterk in de eindsprint."