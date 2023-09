Magisch nummer spreekt voor ex-renner enorm tot verbeelding: "We waren aan het denken: wat is hij nu aan het doen?!"

Zelfs voor ex-renners, mannen die weten hoe het er in het peloton aan toegaat, was het haast magisch wat Remco Evenepoel zaterdag tentoon spreidde. Ook Daniel Lloyd is danig onder de indruk van de Belgische kampioen.

Op basis van de overwinning van Evenepoel in rit 14 is het voor de Britse ex-renner onverklaarbaar dat onze landgenoot de dag voordien zo slecht was. De Evenepoel van zaterdag was de échte Remco. "Wat hij gedaan heeft, is iets wat we van hem verwachten. Iets magisch, iets wat enkel de beste renners ter wereld kunnen afronden."

Lloyd overloopt bij Eurosport hoe die zege van Evenepoel precies tot stand is gekomen. "Hij was van in het begin aan het aanvallen. We waren allemaal aan het denken: wat is hij nu aan het doen?! We weten dat hij heel sterk is, maar in principe kun je niet proberen een rit te winnen en dan zo veel inspanning in het wedstrijdbegin steken."

DEMONSTRATIE VAN EVENEPOEL

"Maar hij reed quasi gewoon zo naar de finish", moest Lloyd vaststellen. "Hij viel Romain Bardet niet eens echt aan. Evenepoel bleef gewoon rijden en bij Bardet geraakte de energie op. Het was echt een demonstratie."