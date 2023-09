Wout van Aert richt de blik vooruit en is enorm onder de indruk van andere Belgische wielrenner: "Ongelooflijk sterk"

Door zelf de Tour of Britain te winnen, mag Wout van Aert hoopvol vooruit kijken. Een andere Belg laat ondertussen zien eveneens klaar te zijn voor het EK.

Wout van Aert reageerde al op zijn eindwinst in de Tour of Britain, maar blikte bij VTM ook al vooruit naar het EK, het volgende grote doel. "Ik denk dat de benen wel oké zijn. Het is een parcours dat mij wel ligt. Ik ga daar uitkomen tegen veel jongens waar ik al een hele tijd niet tegen gekoerst heb. Het wordt afwachten."

Van Aert deelt op de VAM-berg het kopmanschap met Arnaud de Lie en die lijkt ook meer dan in orde te zijn. "Ik heb zeker de sprint van De Lie in de GP van Québec gezien. Arnaud was ongelooflijk sterk. Ik heb vorig jaar voor de eerste keer in Québec gereden. Dat is zo'n lastige finish. Chapeau voor hem."

VAN AERT VINDT EK-PLOEG SUPERSTERK

Het is dus wel een duo dat met grote verwachtingen naar dat EK wielrennen mag trekken. "Ik denk wel dat de Belgische kopmannen klaar zijn. Het is mooi om samen naar daar te gaan. Zoals gebruikelijk is bij kampioenschappen de laatste jaren vertrekken we met een supersterke ploeg."