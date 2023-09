Winnaar Wout van Aert heeft duidelijk bepaalde lessen getrokken over waar het vorige keer fout is gelopen

Op het juiste moment tevoorschijn komen en lessen trekken wanneer het moet: Wout van Aert heeft het nog altijd onder de knie. In de vorige rit was het wegens zijn enthousiasme nog enigszins foutgelopen. Dat kostte hem zaterdag de ritzege, maar zondag pakte hij met een verstandige aanpak de eindzege.

En dit allemaal in de Tour of Britain. Van Aert had zich voorgenomen om deze keer zeker niet te vroeg krachten te verspillen en daar heeft hij zich aangenhouden. "Ik heb zo slim mogelijk gereden en geknokt tot de finish." Dat was nodig in de strijd om de eindzege. "We wisten van tevoren dat andere ploegen ons onder druk gingen zetten."

De slotetappe viel nog behoorlijk zwaar uit. "Het was de zwaarste etappe met de langste beklimmingen. Dat Rodríguez wegreed was zeker niet ideaal, al is het niet gek dat hij sterker is op een klim als de Bryn Du." Van Aert was dankbaar voor het werk van zijn teamgenoten. "Zij hebben het op het vlakke stuk recht kunnen zetten."

MET ZIJN ALLEN TEGEN VAN AERT

De kopman zelf moest zich enkel nog op dat ene doel focussen. "De ritzege lag niet meer binnen mijn bereik. Ik moest rustig blijven en mijn krachten verdelen. Deze zege betekent veel voor mij. Iedereen reed tegen ons omdat we in de beginfase zoveel ritten wonnen. Dat maakte het niet gemakkelijk."

Het zijn juist dit soort overwinningen die extra lang bijblijven. "Ik ben trots dat ik het heb kunnen afmaken. Het was een geweldige week voor onze ploeg."