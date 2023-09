Ploegleider Niermann schept klaarheid over kopmanschap bij Jumbo-Visma: "Heel duidelijke afspraken"

Jumbo-Visma zal naar alle waarschijnlijk deze Vuelta winnen. Ze met drie renners op de eerste drie plekken en dus lijkt er vooral interne concurrentie te zijn.

Jonas Vingegaard staat nu op 29 seconden van zijn ploegmaat Sepp Kuss in het klassement. Primoz Roglic staat dan weer op iets meer dan anderhalve minuut van zijn Amerikaanse ploegmaat. Wie is nu de echte kopman bij Jumbo-Visma?

"Kuss, Roglic en Vingegaard zijn drie geweldige kampioenen. We dromen van een 1-2-3 in Madrid", zei ploegleider Grischa Niermann bij Sporza. "We hebben heel duidelijke afspraken gemaakt", zei hij.

Wat dat precies inhoudt, daar is Niermann ook duidelijk over. Iedereen mag zijn eigen kans gaan, maar dan mogen ze de eigen ploegmaats in een minder goede situatie brengen. "Voor mij maakt het niet uit wie in Madrid op de hoogste trede staat, zolang het maar iemand van onze ploeg is."

Gunfactor Sepp Kuss

Niermann erkent ook dat Sepp Kuss, die Roglic al hielp aan de winst in de Giro en Vingegaard in de Tour, de grootste gunfactor heeft. "Maar ze moeten ook niet remmen voor Kuss. Daar is hij ook akkoord mee."