Cian Uijtdebroeks blijft in de Vuelta verbazen: "Vooral dit moet hij nog verbeteren"

Cian Uijtdebroeks staat 7e in de Vuelta na een sterke prestatie op de Angliru. Zo blijft de ex-winnaar van de Ronde van de Toekomst verbazen.

Op de Angliru zat Cian Uijtdebroeks een hele tijd alleen. Toch bleef hij vechten en kwam hij als 7e over de streep. Zo schoof hij in het klassement 2 plaatsen op en staat hij na 17 ritten 7e in het klassement.

"Niemand heeft dat zien aankomen", sprak José De Cauwer met lof over de jonge Belg. "Zijn trainer wist dat ook niet. Je kan weten en meten, maar dit voorspellen, dat doe je niet."

Uijtdebroeks toonde in deze Vuelta dat hij al heel wat professionaliteit en maturiteit heeft. "Het feit dat hij zichzelf niet voorbijrijdt, is echt chapeau. Gewoonweg straf!", aldus De Cauwer.

Volgens De Cauwer gaat Uijtdebroeks een grote toekomst tegemoet. Alleen vindt hij dat Uijtdebroeks in één iets nog absoluut moet verbeteren: "Dat is zijn tijdrit, maar dat zal wel met de leeftijd volgen", besloot De Cauwer.