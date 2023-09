📷 Uniek beeld van vierend Jumbo-Visma: weergaloze en unieke geschiedenis geschreven, emotionele Kuss reageert

Het is nu ook helemaal zeker: Jumbo-Visma gaat de Vuelta a Espana winnen. In de laatste bergetappe liep alles perfect, op het einde hadden ze zelfs nog tijd voor een leuk beeldje samen.

Tourwinnaar Jonas Vingegaard, Girowinnaar Primoz Roglic en toekomstig Vueltawinnaar Sepp Kuss kwamen gezamenlijk juichend over de streep bij de laatste bergrit. Ze gaven zo de concurrentie nog een vijftiental seconden, maar dat deerde de drie groten allerminst.

Een volledig podium van dezelfde ploeg? Dat is uniek. De drie grote rondes winnen in hetzelfde jaar met dezelfde ploeg én drie verschillende renners? Dat is zo mogelijk nog meer ongezien. En dus leverde het unieke beelden op.

Heel opgelucht

"Ik ben heel opgelucht. Ik ben er bijna, dit doet veel deugd. Het was een ideaal scenario met heel veel controle over de race vandaag. Iedereen heeft enorm goed werk geleverd", aldus Sepp Kuss in het flashinterview na de etappe.

"Ik had het nooit kunnen voorstellen te kunnen vieren op zo'n manier. Het is een geweldig leuk gevoel. Het is best vreemd dat je in de laatste kilometer van een bergetappe zo kan vieren samen. Heel erg cool, het moet allemaal nog binnensijpelen."