📷 Dit zijn de parcoursen van het EK 2024 in Limburg, Museeuw gaat "geen meter vlakke parcours" verkennen

In Hasselt is het EK wielrennen van 2024 voorgesteld. De koersen worden tussen 11 en 15 september gereden, starten aan het Circuit van Zolder en komen allemaal aan in Hasselt.

De tijdritten zullen op een vlak parcours van zo'n 29 kilometer worden afgewerkt, zowel bij de jeugd als bij de elite. Via het Circuit van Zolder gaat het richting het centrum, natuurgebied De Wijers, het Albertkanaal en de aankomst in Hasselt. Ook de wegritten starten op het Circuit van Zolder. Voor de elitevrouwen is een parcours van 160 kilometer uitgetekend, de elite mannen leggen 220 kilometer af. "Het parcours van de wegritten is opgebouwd uit een Hasseltse lus enerzijds en een Limburglus anderzijds", legt wedstrijddirecteur Wim Van Herreweghe uit. De Hasseltse lus loopt vooral over de stadsring, de Limburgse lus wordt bereikt via een verbindingsstrook met de kasseien van de Printhagendreef. Op de Limburglus wachten dan de kasseien van Manshoven en Op De Kriezel, net als de hellingen Kolmontberg en Zammelenberg. "Het zuiden van Limburg, regio Haspengouw om precies te zijn, heeft meer golvende wegen dan sommigen zouden denken. Op de Limburglus loopt het nooit vlak, wat voor een sportieve meerwaarde zal zorgen", zegt Van Herreweghe nog. De wegritten bij de elite mannen en elite mannen Johan Museeuw ging het parcours al eens verkennen © photonews