Opvallend: Merlier en Van Lerberghe in speciale constructie aan de start van Vlaamse koers, Lidl-Trek moet afhaken

Na twee dagen zonder koers wordt er vanaf woensdag weer op verschillende fronten gekoerst. Naast het EK in Nederland en de Ronde van Luxemburg is er ook de Omloop van het Houtland.

De Omloop van het Houtland is aan zijn 76ste editie toe en start opnieuw in Eernegem en komt aan in Lichtervelde. Vorig jaar was Jasper Philipsen de snelste in de massasprint, hij klopte toen Arnaud De Lie en Dylan Groenewegen.

Philipsen en De Lie zijn er dit jaar niet bij, maar Tim Merlier wel. En dat in een speciale constructie bij Soudal Quick-Step. "Merlier topt bij ons de opleidingsploeg waarin ook Bert Van Lerberghe zal aantreden”, zegt voorzitter van het organisatiecomité, Wouter Donck. Merlier jaagt op zijn 12de zege van het seizoen.

Geen Lidl-Trek aan de start

Minder goed nieuws kreeg Donck dan weer van Lidl-Trek. De Amerikaanse formatie moet forfait geven door enkele coronagevallen binnen de ploeg. De ploeg zou normaal met de Belgen Edward Theuns en Otto Vergaerde aan de start staan.

"Het WorldTour-team van Lidl-Trek wordt evenwel vervangen door een opleidingsploeg zodat wij toch 20 teams aan de start hebben voor onze 76e editie", zegt Donck nog.