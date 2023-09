Michel Wuyts ziet duidelijk werkpunt voor Remco Evenepoel: "Daarin durft hij wel wat te overdrijven"

Remco Evenepoel zakte door de mand tijdens de Vuelta wat het klassement betreft. Maar Michel Wuyts gelooft nog altijd in Tourwinst van Evenepoel.

Remco Evenepoel trok met ambities naar Spanje om opnieuw mee te strijden voor het eindklassement. Maar na zijn offday in de rit naar de Tourmalet moest Evenepoel de knop volledig opdraaien en het klassement laten varen.

Hij reed daarna wel nog sterk en won in totaal drie ritten en de bergtrui. Evenepoel eindigde zo nog als 12de. "Evenepoel heeft bewezen dat hij dag na dag sterk voor de benen kon komen in de slotweek", zegt Michel Wuyts bij HLN legt uit.

Werkpunt

En Wuyts gelooft nog altijd in de kansen van Evenepoel voor de Tour. "Hij heeft er alle capaciteiten voor. Hij moet gewoon de juiste instelling vinden en de juiste weg richting die Tour." Toch ziet Wuyts nog een belangrijk werkpunt.

"Evenepoel is een type dat zeer snel overprikkeld is". Wuyts verwijst onder meer naar de ploegentijdrit waar Evenepoel zich behoorlijk opwond. "Terecht vind ik, maar hij durft daar toch wel wat in overdrijven". Op die momenten verspeelt Evenepoel gewoon te veel energie.