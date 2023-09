Wat kan Lotte Kopecky op het EK tijdrijden? "Mijn enige referentie"

Lotte Kopecky staat woensdag aan de start van het EK tijdrijden. Zelf tast ze in het duister en is dan ook zelf benieuwd naar wat de tijdrit haar zal brengen.

Deze week gaat het EK in Drenthe door. Zaterdag rijden de vrouwen hun wegrit en Lotte Kopecky is op de VAM-berg een van de topfavorieten voor de zege. Maar woensdag rijdt ze eerst nog de tijdrit in en rond Emmen.

Voor die tijdrit tast Kopecky nog wat in het duister. "De Tour is mijn enige referentie in het tijdrijden. Ik ben dus benieuwd wat het brengt", sprak ze op de persconferentie. Enkel in de Tour reed ze in de tijdrit tegen alle toppers. Daarnaast reed ze ook op het BK en in de Simac Ladies Tour een tijdrit.

Al neemt Kopecky het tijdrijden wel serieus: "Qua positie op de tijdritfiets heb ik deze winter met baancoach Tim Carswell samen gezeten. We bekeken toen mijn positie op de pistefiets en het voorstel kwam om ook mijn tijdritfiets mee te brengen. Ik ben dus best tevreden met hoe ik op de fiets zit."

Kopecky noemde ook haar favoriet voor de tijdrit. "Het zijn lange wegen en het gaat veel rechtdoor. Ook is het een beetje eentonig”, klinkt het. “Het is iets voor pure hardrijders, zoals een type Marlen Reusser."