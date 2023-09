Lotto Dstny zet al zijn 1e stappen om het ultieme doel van 2025 te bereiken

Lotto Dstny behoort sinds 2023 niet meer tot de WorldTour. Vanaf 2026 wil het daar opnieuw toe behoren. In 2023 zette het al goede stappen in die richting.

Tegen eind 2025 wil Lotto Dstny tot de top 18 van de driejarige ploegenranking (voor de seizoenen 2023-2025) behoren. Die top 18 geeft een licentie van 3 jaar voor de WorldTour en zo kan het team zonder problemen aan alle topkoersen deelnemen.

In 2023 pakte Lotto Dstny al heel wat UCI-punten voor die driejarige ranking. Het pakte al 18 zeges, waarvan 2 in de WolrdTour en 8 van De Lie. Dat leverde het team heel wat punten op. Zo staat het na de Vuelta 9e in het klassement en heeft het een ruime voorsprong van 6387,83 punten op Arkéa Samsic die 19e in het klassement staan.

Daarmee staat het Belgische team voorlopig in de veilige zone en Arkéa Samsic moet ook eerst 9 andere ploegen, onder meer Intermarché-Circus-Wanty, voorbij, vooraleer Lotto Dstny aan de beurt is. Zo heeft het al een mooie buffer voor 2024 en 2025.

Lotto Dstny kende al een uitstekend seizoen, maar het mag zeker niet op zijn lauweren beginnen rusten. Een slecht seizoen is nefast om op het einde van 2025 in de top 18 te staan.

Zo zullen de puntenpakkers (onder meer De Lie, Vermeersch en Kron) van 2023 voor de punten moeten blijven zorgen. Ook is het beter dan enkele jonge renners die extra stappen blijven zetten, want een vertrek van Ewan is nog altijd mogelijk. Dat zou een aderlating zijn, want hij pakte in 2023, ondanks de problemen, toch nog altijd 965 punten.