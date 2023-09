Wout van Aert wil het anders aanpakken tegen Van der Poel en Pogacar: "Dat moet ik durven"

Wout van Aert heeft er dit seizoen al vaak naast gegrepen. Hij beseft dan ook dat hij het in de toekomst iets anders moet aanpakken.

Het was dit seizoen vaak net niet voor Wout van Aert. Vierde in de Ronde van Vlaanderen, derde in Parijs-Roubaix en tweede op het WK in Glasgow. Al wil Van Aert niet van een mislukking spreken, hij was er vaak dicht bij en lijkt dus veel goed te doen.

Maar Van Aert beseft ook dat hij soms wat zuiniger moet zijn in zijn inspanningen. "Als ik goede benen heb, ben ik vaak gretig en maak ik ook mee koers. Maar dat is tegelijk ook al meteen een gevaarlijk punt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Van der Poel, Evenepoel en Pogacar

Maar met onder meer Van der Poel, Pogacar en Evenepoel zit het wielrennen in een tijdperk van renners die de koers al vroeg open breken. En de renners die dat doen, worden op het einde vaak beloond met de overwinning.

Van Aert is dus niet meteen van plan om gewoon te volgen, maar zal aanvallend blijven koersen. "Wat wel klopt: eens er een schifting is gemaakt, moet ik zuiniger durven zijn."