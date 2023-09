Wat met het veldrijden na Europese titel op de weg? Fleur Moors schept klaarheid

De Belgische Fleur Moors (17) heeft in Drenthe de Europese titel bij de junioren gepakt. Ze wordt zo als eerste Belgische de juniorentitel.

Fleur Moors pakte dan wel de Europese titel, maar achteraf bleef ze bijzonder bescheiden. "We hadden het gepland zoals het nu gelopen is: op de laatste VAM-berg zo hard mogelijk omhoog rijden", zei achteraf bij Sporza.

"We zagen gisteren ook al dat het vaak daar gebeurde. Een finish bergop, daar kick ik altijd wel op." In de sprint rekende Moors af met de Italiaanse topfavoriete Federica Venturelli. "Ik voelde dat de benen heel goed zaten. Er kwam niet echt verzuring in."

Veldrijden

Moors combineert het wegwielrennen met het veldrijden. "Het is altijd mijn keuze geweest om de weg en de cross zo lang mogelijk te combineren."

In het veld doet ze dat voor Baloise Trek Lions, de ploeg van Sven Nys. "Zij steunen me daar volledig in. Bij welke ploeg ik het wegseizoen rijd? Dat zal voor volgend seizoen zijn."