Dan toch? 'Jumbo-Visma heeft toch wel een bijzondere visie op de mogelijke monsterfusie'

Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step die voor een monsterfusie zorgen? Het zou zomaar kunnen. En misschien is een en ander toch concreter dan het lijkt.

De geruchten over een mogelijke fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma werden door Patrick Lefevere niet meteen ontkent en dat voedde meteen de speculaties dat er toch iets aan de hand zou kunnen zijn.

Jumbo stopt na 2024 als sponsor in het wielrennen en dus zijn er gesprekken lopende. Dus ook over een mogelijke monsterfusie.

Uitdagend

Het leek erop alsof het allemaal te moeilijk lijkt om - zeker al in 2024 zelf - met de plannen te kunnen komen. Maar volgens Het Nieuwsblad klinken rond het team andere zaken. Het plan zou 'uitdagend, maar niet onmogelijk zijn'. Ook niet voor 2024 al.

De gevolgen zouden nochtans enorm zijn. Al is het maar naar het personeel toe. En ondertussen is er ook de vraag: wat met Quick-Step in het verhaal?